Фицо оценил санкции против России фразой «очень секси»

Фицо: Санкции против РФ выглядят секси, но они не будут иметь никакого эффекта

Новый пакет санкций против России выглядит «очень секси» для всех, но он не будет иметь никакого эффекта. Так премьер-министр Словакии Роберт Фицо оценил очередные ограничения со стороны Европейского союза (ЕС) в отношении Москвы, видео опубликовано агентством Ruptly.

«18-й пакет санкций выглядит очень "секси" для всех. Все только о нем и говорят», — отметил политик.

По словам политика, вокруг нового санкционного пакета ЕС сейчас много ожиданий. Никакого реального эффекта эти ограничения, как и все предыдущие, иметь не будут, подчеркнул Фицо.

По словам премьера, сейчас Словакию беспокоит перспектива остановки подачи газа с 1 января 2028 года.

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС на саммите в Брюсселе не смог утвердить 18-й пакет санкций против России. Он добавил, что работа над ним будет продолжена, она находится на продвинутой стадии.