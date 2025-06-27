Фицо оценил санкции против России фразой «очень секси»

Новый пакет санкций против России выглядит «очень секси» для всех, но он не будет иметь никакого эффекта. Так премьер-министр Словакии Роберт Фицо оценил очередные ограничения со стороны Европейского союза (ЕС) в отношении Москвы, видео опубликовано агентством Ruptly.
«18-й пакет санкций выглядит очень "секси" для всех. Все только о нем и говорят», — отметил политик.
По словам политика, вокруг нового санкционного пакета ЕС сейчас много ожиданий. Никакого реального эффекта эти ограничения, как и все предыдущие, иметь не будут, подчеркнул Фицо.
По словам премьера, сейчас Словакию беспокоит перспектива остановки подачи газа с 1 января 2028 года.
Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС на саммите в Брюсселе не смог утвердить 18-й пакет санкций против России. Он добавил, что работа над ним будет продолжена, она находится на продвинутой стадии.