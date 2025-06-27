Глава Евросовета Кошта: ЕС не смог утвердить 18-й пакет санкций против России

Евросоюз на саммите в Брюсселе не смог утвердить 18-й пакет санкций против России, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта. Об этом сообщает ТАСС.

«Работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена, она находится на продвинутой стадии», — сказал он.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что работа над «идет полным ходом», однако не раскрыла возможных сроков ее завершения.

Ранее сообщалось, что Словакия во время саммита Европейского союза наложила вето на 18-й пакет санкций ЕС против России. По данным Index, вето наложил лично премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Из-за этого новый пакет санкций не был принят, подчеркивает издание.

До этого госсекретарь США Марко Рубио объяснил отказ Вашингтона усиливать санкции против России. По его словам, это позволит сохранить возможность для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.