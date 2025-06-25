Рубио объяснил отказ США усиливать санкции против России

Рубио: США пока не поддерживают санкции против России из-за переговоров

США пока не поддерживают ужесточение санкций против России, чтобы сохранить возможность для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Politico.

«Если бы мы сделали то, чего здесь все хотят, — пришли и раздавили их новыми санкциями, — мы, вероятно, потеряли бы возможность говорить с ними о перемирии. А тогда кто будет с ними говорить?» — сказал политик.

Рубио добавил, что президент США Дональд Трамп сам определит подходящее время и место для введения новых санкций.

Ранее Сенат Конгресса США отложил рассмотрение нового законопроекта об антироссийских санкциях до июля из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и масштабной налоговой реформы республиканцев.