Сенат США отложил обсуждение санкций против России

Semafor: Сенат США отложил обсуждение санкций против РФ из-за Ближнего Востока

Американский сенат отложил рассмотрение нового законопроекта об антироссийских санкциях и до июля из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и масштабной налоговой реформы республиканцев. Об этом пишет издание Semafor.

«Мы открыты для продвижения законопроекта и согласовываем сроки с администрацией», — заявил лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн.

Он также добавил, что санкции против России, скорее всего, будут рассмотрены в июле.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что его ведомство предостерегло Конгресс от ужесточения санкций против России. По его словам, американская администрация изучает последствия данного шага, в том числе непредсказуемые.

До этого стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа втайне оказывает давление на сенат, чтобы смягчить законопроект Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о санкциях против России.