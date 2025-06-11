Конгресс США предупредили о последствиях ужесточения санкций против России

Минфин США предостерег Конгресс от последствий ужесточения санкций против России

Минфин США предостерег Конгресс от ужесточения санкций против России, отметив, что американская администрация изучает последствия данного шага, в том числе непредсказуемые. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что экономические рычаги для прекращения конфликта на Украине остаются приоритетными. Он отметил, что введенные против России санкции «существуют и продолжают выполняться».

«Я знаю о законопроекте (о санкциях против России). Я бы призвал Конгресс продолжать предоставлять администрации гибкость для поддержки переговоров (по урегулированию). Мы должны помнить о непредвиденных последствиях», — сказал Бессент.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа втайне оказывает давление на Сенат, чтобы смягчить законопроект Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о санкциях против России.