Трамп высказался об ужесточении санкций против России

Президент США Трамп заявил о нежелании ужесточать антироссийские санкции

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не хочет ужесточать санкции против Российской Федерации, надеясь на достижение достигаемых договоренностей по Украине. Его слова приводит ТАСС.

Такое заявление политик сделал на полях саммита G7 в Канаде. Журналисты спросили американского президента, почему он не вводит новые санкции против Москвы. Трамп ответил, что ожидает подписание сделки по мирному урегулированию на Украине.

Он напомнил, что вводимые Америкой санкции стоят ей больших денег, уточнив, что это «не просто улица с односторонним движением». По словам американского лидера, санкции Запада против РФ обходятся США в миллиарды долларов.

Ранее Трамп высказался об участии Путина в ближайших встречах «Большой семерки».