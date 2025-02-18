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10:15, 18 февраля 2025Экономика

Названа сумма потерь бизнеса из США от ухода с российского рынка

Глава РФПИ Дмитриев: США нужно экономическое сотрудничество с Россией
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Robert Galbraith / Reuters

США нужны экономические пути в Россию, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на переговорах в Эр-Рияде. Его цитирует РЕН ТВ.

По его словам, за этими переговорами следит весь мир, так как хорошие отношения между двумя странами позволят решать большое количество глобальных задач и проблем.

Кроме того, по его данным, бизнес из США потерял свыше 300 миллиардов долларов от ухода с российского рынка. Сейчас же в Штатах и других странах начинают понимать, что российский рынок крайне привлекателен. Поэтому экономическое сотрудничество между странами также важно.

Дмитриев также понадеялся на позитивную дискуссию, и что позиция РФ будет четко услышана и диалог между сторонами продолжится.

Ранее Дмитриев уточнил, что уже встретился с несколькими членами команды президента США в саудовской столице. «Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что Трамп отлично решает проблемы», — добавил он.

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