Дмитриев сообщил о встрече с членами команды Трампа в Эр-Рияде

Дмитриев встретился с несколькими членами команды Трампа в Эр-Рияде

России и Соединенным Штатам важно «навести мосты», ведь их отношения значимы для всего мира. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, прибывший в столицу Саудовской Аравии перед переговорами сторон, сообщает CNN.

Дмитриев также уточнил, что уже встретился с несколькими членами команды президента США в саудовской столице. «Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что Трамп отлично решает проблемы», — добавил он.

Помимо этого, Кирилл Дмитриев опроверг сведения насчет первостепенного желания Москвы смягчить санкции. Экономики РФ и США могли бы выиграть от сотрудничества, добавил он.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что в делегацию России для переговоров с США в Саудовской Аравии может войти Кирилл Дмитриев. До этого Ушаков уточнил, что переговоры между Россией и США, которые состоятся 18 февраля в Эр-Рияде, будут двусторонними.

Накануне в Кремле сообщили, что представители российской и американской делегаций обсудят детали возможных переговоров по Украине.