В Кремле раскрыли темы переговоров США и России в Саудовской Аравии

Песков: Представители США и России обсудят переговоры по Украине в СА

Представители российской и американской делегаций обсудят детали возможных переговоров по Украине в Саудовской Аравии (СА). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Встреча будет посвящена, в первую очередь, восстановлению всего комплекса отношений России и США. Также на ней обсудят возможные переговоры по урегулированию на Украине, а также организацию личной встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа», — указал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что глава МИД России Сергей Лавров и советник президента по международным делам Юрий Ушаков вылетят в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд на переговоры с США по поручению Путина. Ожидается, что во вторник, 18 февраля, они проведут встречу с американскими представителями.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретится с делегацией США в Саудовской Аравии.