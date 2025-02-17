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12:43, 17 февраля 2025Мир

Лавров и Ушаков вылетят на переговоры с США

Песков: Лавров и Ушаков вылетят в Эр-Рияд на переговоры с США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров и советник президента по международным делам Юрий Ушаков вылетят в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд на переговоры с США по поручению российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Ушаков. Ожидается, что во вторник [18 февраля] они проведут встречу с американскими визави», — рассказал представитель Кремля.

Песков указал, что стороны обсудят восстановление двусторонних отношений России и США, а также возможную встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что выступления лидеров стран Европейского союза (ЕС) на Мюнхенской конференции по безопасности были агрессивными по отношению к России. При этом дипломат указал, что на мероприятии звучали в том числе и реалистичные голоса, объективно оценивающие ситуацию в мире.

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