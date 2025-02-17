Лавров оценил выступления лидеров ЕС на Мюнхенской конференции

Лавров: Выступления лидеров стран ЕС в Мюнхене были агрессивными к России

Выступления лидеров стран Европейского союза (ЕС) на Мюнхенской конференции по безопасности были агрессивными по отношению к России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Выступления европейских лидеров были на редкость агрессивными. Прежде всего, в отношении моей страны», — указал дипломат.

При этом Лавров указал, что на конференции звучали в том числе и реалистичные голоса, объективно смотрящие на ситуацию в мире. Наиболее вероятно, что глава российского внешнеполитического ведомства имел в виду речь вице-президента США Джей Ди Вэнса, раскритиковавшего руководство Евросоюза.

Ранее американский миллиардер, глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что слезы руководителя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, расплакавшегося перед закрытием мероприятия, являются «жалким» событием. Организатор конференции таким образом выразил сожаление из-за позиции США в конфликте на Украине и призвал страны Европы оказать большую помощь Киеву.