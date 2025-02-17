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11:51, 17 февраля 2025Мир

Лавров оценил выступления лидеров ЕС на Мюнхенской конференции

Лавров: Выступления лидеров стран ЕС в Мюнхене были агрессивными к России
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Выступления лидеров стран Европейского союза (ЕС) на Мюнхенской конференции по безопасности были агрессивными по отношению к России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Выступления европейских лидеров были на редкость агрессивными. Прежде всего, в отношении моей страны», — указал дипломат.

При этом Лавров указал, что на конференции звучали в том числе и реалистичные голоса, объективно смотрящие на ситуацию в мире. Наиболее вероятно, что глава российского внешнеполитического ведомства имел в виду речь вице-президента США Джей Ди Вэнса, раскритиковавшего руководство Евросоюза.

Ранее американский миллиардер, глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что слезы руководителя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, расплакавшегося перед закрытием мероприятия, являются «жалким» событием. Организатор конференции таким образом выразил сожаление из-за позиции США в конфликте на Украине и призвал страны Европы оказать большую помощь Киеву.

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