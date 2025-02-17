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10:54, 17 февраля 2025Мир

Маск одним словом описал слезы руководителя Мюнхенской конференции по безопасности

Маск назвал руководителя Мюнхенской конференции Хойсгена жалким
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Слезы руководителя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, расплакавшегося перед закрытием мероприятия, являются «жалким» событием. Об этом написал американский миллиардер, глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети X.

«Жалкий», — прокомментировал Маск видео с расплакавшимся организатором конференции.

Ранее Хойсген заявил, что прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности стала кошмарным сном для Европы. Он уточнил, что благодаря конференции удалось выяснить, что США под руководством президента Дональда Трампа живут на другой планете, и даже сенаторы-республиканцы стали осторожны в публичных высказываниях, поскольку боятся американского лидера.

Он также призвал страны Европейского союза (ЕС) начать активнее участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине и выработать собственную позицию.

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