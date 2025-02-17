Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:21, 17 февраля 2025Мир

Глава Мюнхенской конференции назвал ее кошмарным сном Европы

Хойсген: Мюнхенская конференция стала кошмарным сном для Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кристоф Хойсген

Кристоф Хойсген. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности стала кошмарным сном для Европы. Об этом заявил глава мероприятия Кристоф Хойсген, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Мюнхенская конференция в этом году в определенном смысле стала европейским кошмарным сном (...) Вместе с тем, это была очень многое проясняющая конференция», — сказал он.

Хойсген уточнил, что благодаря конференции удалось выяснить, что США под руководством президента Дональда Трампа живут на другой планете, и даже сенаторы-республиканцы стали осторожны в публичных высказываниях, поскольку боятся Трампа.

По словам политика, в случае возможных мирных переговоров между Россией и Украиной Европа должна в них участвовать и разрабатывать свой собственный план безопасности для Киева. «Мы должны показать гораздо большую силу», — заключил он.

Ранее Великобританию назвали мостом между Трампом и Европой. Отмечается, что Вашингтон открыт для инициатив британского премьер-министра Кира Стармера по украинскому конфликту.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Русские победили Украину». В США объявили о фактическом завершении конфликта

      Юра Борисов появился на премии BAFTA в костюме люксового бренда

      В ДНР объяснили попытки ВСУ удержать Часов Яр

      Против угрожавшей дочери на стримах россиянки Люциферовны возбудили дело

      Предсказана популярность дешевого смартфона Apple

      Ожидавший казни 56 лет невиновный обвинил прокурора в клевете

      ВС России разрезают группировку ВСУ на красноармейском направлении

      Жители Подмосковья сдали на переработку десятки тонн новогодних деревьев

      Кадыров показал кадры уничтожения блиндажа ВСУ под Суджей

      Лолита заявила о попытках сделать ее легендой на фоне отмены концертов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше