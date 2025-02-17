Глава Мюнхенской конференции назвал ее кошмарным сном Европы

Хойсген: Мюнхенская конференция стала кошмарным сном для Европы

Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности стала кошмарным сном для Европы. Об этом заявил глава мероприятия Кристоф Хойсген, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Мюнхенская конференция в этом году в определенном смысле стала европейским кошмарным сном (...) Вместе с тем, это была очень многое проясняющая конференция», — сказал он.

Хойсген уточнил, что благодаря конференции удалось выяснить, что США под руководством президента Дональда Трампа живут на другой планете, и даже сенаторы-республиканцы стали осторожны в публичных высказываниях, поскольку боятся Трампа.

По словам политика, в случае возможных мирных переговоров между Россией и Украиной Европа должна в них участвовать и разрабатывать свой собственный план безопасности для Киева. «Мы должны показать гораздо большую силу», — заключил он.

Ранее Великобританию назвали мостом между Трампом и Европой. Отмечается, что Вашингтон открыт для инициатив британского премьер-министра Кира Стармера по украинскому конфликту.