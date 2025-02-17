Назван один из участников переговоров в Саудовской Аравии со стороны России

Reuters: Дмитриев встретится с делегацией США, чтобы обсудить укрепление связей

Главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретится с делегацией США в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Уточняется, что российская и американская стороны обсудят укрепление связей и расширение экономического сотрудничества.

Как подмечает агентство, данная встреча является первым подтверждением участия Дмитриева в переговорах с США.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин собирает «команду тяжеловесов» для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. В число переговорщиков также могут войти помощник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.