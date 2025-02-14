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18:51, 14 февраля 2025Мир

«Путин собирает команду тяжеловесов». На Западе раскрыли возможный состав переговорной группы России по Украине

В состав переговорной группы по Украине могут войти Ушаков, Нарышкин и Дмитриев
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Президент России Владимир Путин собирает «команду тяжеловесов» для переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом. По данным источников агентства Bloomberg, в команду войдут по крайней мере три человека.

Так, в число переговорщиков могут войти помощник российского лидера по международным вопросам Юрий Ушаков;

Юрий Ушаков

Юрий Ушаков

Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин;

Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев

Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

«То, что Путин предпочитает полагаться в основном на высококвалифицированных и опытных переговорщиков, чтобы представлять Россию на любых переговорах, вряд ли является сюрпризом», — отмечается в материале.

Выбор участников переговоров подчеркивает, насколько российский лидер полон решимости обеспечить благоприятный исход любых переговоров

агентство Bloomberg

Журналисты агентства считают, что каждый из членов гипотетической переговорной команды является профессионалом и имеет большой опыт в международных делах. В то же время авторы подчеркивают, что переговорная группа Трампа не обладает подобными качествами и заведомо будет уступать российской стороне.

Россия начала подготовку к формированию группы переговорщиков

13 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия начала подготовку к формированию группы переговорщиков.

«По мере того как президентом будут приняты соответствующие решения, мы вас проинформируем», — сказал журналистам пресс-секретарь президента. При этом Песков не уточнил, кто может возглавить группу, однако пообещал об этом сообщить после соответствующих решений Путина.

В то же время Песков отметил, что Украина будет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта, однако у Москвы и Вашингтона будет параллельный двусторонний канал взаимодействия.

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Трамп, в свою очередь, уже назначил ответственных за проведение переговоров со стороны США. Так, американскую делегацию будут представлять государственный секретарь Марко Рубио, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц, спецпредставитель Стиф Уиткофф.

Путин и Трамп дали старт мирным переговорам по Украине

12 февраля Путин и Трамп провели первый телефонный разговор и дали старт мирным переговорам по Украине. Контакты были продолжительными и «очень позитивными», заявила впоследствии на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Одной из главных тем полуторачасовой беседы глав государств стало урегулирование конфликта на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение украинского кризиса мирными средствами. Путин также упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с заявлением своего визави, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров.

По итогам разговора Трамп рассказал, что и он, и Путин прежде всего хотят прекратить боевые действия.

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