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15:08, 14 февраля 2025Мир

На Западе раскрыли состав переговорной группы России по Украине

Bloomberg: В состав группы по Украине могут войти Ушаков, Нарышкин и Дмитриев
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Сергей Нарышкин и Кирилл Дмитриев

Сергей Нарышкин и Кирилл Дмитриев. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В состав будущей переговорной группы России по Украине могут войти помощник российского лидера по международным вопросам Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«То, что Путин предпочитает полагаться в основном на высококвалифицированных и опытных переговорщиков, чтобы представлять Россию на любых переговорах, вряд ли является сюрпризом. Выбор участников переговоров подчеркивает, насколько российский лидер полон решимости обеспечить благоприятный исход любых переговоров», — отмечается в материале агентства.

В частности, указывается, что каждый из членов гипотетической переговорной команды является профессионалом и имеет большой опыт в международных делах. В то же время, авторы подчеркивают, что переговорная группа президента США Дональда Трампа не обладает подобными качествами и заведомо будет уступать российской стороне.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа словом «аллилуйя», так как они, по его мнению, могут повлечь за собой возможную реинтеграцию России в Европу. Он указал, что восстановление контактов с Москвой отвечает интересам Будапешта.

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