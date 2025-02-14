На Западе раскрыли состав переговорной группы России по Украине

Bloomberg: В состав группы по Украине могут войти Ушаков, Нарышкин и Дмитриев

В состав будущей переговорной группы России по Украине могут войти помощник российского лидера по международным вопросам Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«То, что Путин предпочитает полагаться в основном на высококвалифицированных и опытных переговорщиков, чтобы представлять Россию на любых переговорах, вряд ли является сюрпризом. Выбор участников переговоров подчеркивает, насколько российский лидер полон решимости обеспечить благоприятный исход любых переговоров», — отмечается в материале агентства.

В частности, указывается, что каждый из членов гипотетической переговорной команды является профессионалом и имеет большой опыт в международных делах. В то же время, авторы подчеркивают, что переговорная группа президента США Дональда Трампа не обладает подобными качествами и заведомо будет уступать российской стороне.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа словом «аллилуйя», так как они, по его мнению, могут повлечь за собой возможную реинтеграцию России в Европу. Он указал, что восстановление контактов с Москвой отвечает интересам Будапешта.