На Западе прокомментировали переговоры Путина и Трампа словом «аллилуйя»

Politico: Орбан прокомментировал переговоры Путина и Трампа словом аллилуйя

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа словом «аллилуйя», так как они, по его мнению, могут повлечь за собой возможную реинтеграцию России в Европу. Об этом сообщает журнал Politico.

«Если бы мне нужно было прокомментировать это одним словом, я бы сказал: "Аллилуйя". Это то, чего мы ждали», — рассказал глава венгерского правительства.

Орбан добавил, что он надеется на реинтеграцию России в европейскую экономическую и энергетическую системы, а также на формирование единой с Москвой системы безопасности. По его словам, это является большой возможность для Венгрии и всего остального Европейского союза (ЕС). Кроме того, он назвал главу европейской дипломатии Каю Каллас «бесполезной», высмеяв ее слова о том, что Евросоюз поддержит Украину, если та выступит против предлагаемой Трампом сделки по урегулированию конфликта.

Ранее журнал Politico сообщал, что чиновники Европейского союза считают Трампа проблемой при урегулировании конфликта на Украине. В частности, многие в Европе не доверяют президенту США, так как полагают, что он якобы уступает по всем вопросам России. В связи с этим, по данным журнала, европейские чиновники испытывают «смесь страха и отрицания», опасаясь, что они будут исключены из переговорного процесса.