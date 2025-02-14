Захарова заявила о худшей для Украины встрече в формате «Рамштайн»

Захарова: Последняя встреча в формате «Рамштайн» была худшей для Украины

Последняя встреча в формате «Рамштайн» по оказанию военной помощи Украине, состоявшаяся 12 февраля, была худшей для Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Впрочем, в кулуарах "Рамштайна" прошли такие разговоры, что состоявшееся в среду заседание оказалось самым худшим для Украины», — рассказала дипломат.

В частности, Захарова напомнила, что посетивший встречу глава Пентагона Пит Хегсет не объявил о возобновлении военной помощи Украине, а также добавил, что вступление страны в НАТО и возврат к границам 2014 года невозможен. Кроме того, дипломат напомнила, что проводимое Великобританией председательство встречи абсурдно, так как страна не сможет оказывать военную помощь Украине без американских средств.

Ранее журнал Politico сообщал, что чиновники Европейского союза считают президента США Дональда Трампа проблемой при урегулировании конфликта на Украине. Дополнительно уточняется, что многие в Европе не доверяют американскому лидеру, так как полагают, что он якобы уступает по всем вопросам России и не требует ничего взамен. В связи с этим, по данным журнала, европейские чиновники испытывают «смесь страха и отрицания».