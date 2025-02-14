Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:05, 14 февраля 2025Мир

Захарова заявила о худшей для Украины встрече в формате «Рамштайн»

Захарова: Последняя встреча в формате «Рамштайн» была худшей для Украины
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Последняя встреча в формате «Рамштайн» по оказанию военной помощи Украине, состоявшаяся 12 февраля, была худшей для Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Впрочем, в кулуарах "Рамштайна" прошли такие разговоры, что состоявшееся в среду заседание оказалось самым худшим для Украины», — рассказала дипломат.

В частности, Захарова напомнила, что посетивший встречу глава Пентагона Пит Хегсет не объявил о возобновлении военной помощи Украине, а также добавил, что вступление страны в НАТО и возврат к границам 2014 года невозможен. Кроме того, дипломат напомнила, что проводимое Великобританией председательство встречи абсурдно, так как страна не сможет оказывать военную помощь Украине без американских средств.

Ранее журнал Politico сообщал, что чиновники Европейского союза считают президента США Дональда Трампа проблемой при урегулировании конфликта на Украине. Дополнительно уточняется, что многие в Европе не доверяют американскому лидеру, так как полагают, что он якобы уступает по всем вопросам России и не требует ничего взамен. В связи с этим, по данным журнала, европейские чиновники испытывают «смесь страха и отрицания».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли возможную команду России по переговорам по Украине

      Названо количество вышедших на рынок жилья в Москве новостроек

      Эксперт подсчитал среднюю стоимость ремонта в «однушке»

      Переговоры России и США назвали пинком под зад для Европы

      Пропавшая на несколько месяцев женщина нашлась рожающей в метро

      Еще одна российская авиакомпания объявила распродажу авиабилетов

      Москвич показал зефир с металлической стружкой из «ВкусВилла»

      Россия отвергла обвинения Молдавии по поводу упавших обломков

      Зеленский усомнился в существовании плана США по урегулированию конфликта

      Названа стоимость самой дешевой квартиры в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше