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13:24, 14 февраля 2025Мир

В Европе назвали Трампа проблемой урегулирования конфликта на Украине

Politico: В ЕС считают Трампа проблемой при урегулировании конфликта на Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Чиновники Европейского союза (ЕС) считают президента США Дональда Трампа якобы проблемой при урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.

«Существует огромное беспокойство относительно того, что Трамп — плохой переговорщик, он уступит невероятные вещи России. Общее впечатление такое, что американцы портят процесс», — приводит издание слова одного из источников.

Дополнительно уточняется, что многие в Европе не доверяют Трампу, так как полагают, что он якобы уступает по всем вопросам России и не требует ничего взамен. В связи с этим, по данным журнала, европейские чиновники испытывают «смесь страха и отрицания» вокруг нынешней стратегии Соединенных Штатов по Украине.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщала, что состоявшийся 12 февраля телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа застиг Европу и Украину врасплох. Также источники среди европейских чиновников добавили, что главы государств даже попросту не обсуждали Европу в ходе беседы.

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