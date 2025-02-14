На Западе заявили о «застигнутой врасплох» Европе из-за Путина и Трампа

WP: Разговор Путина и Трампа застиг Европу и Украину врасплох

Состоявшийся 12 февраля телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа застиг Европу и Украину «врасплох». Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Телефонный звонок президента Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину глубоко встревожил Киев и его европейских партнеров, усилив давние опасения, что Украина может быть исключена из мирных переговоров», — отмечается в материале издания.

Также источники среди европейских чиновников добавили, что Трамп и Путин даже попросту не обсуждали Европу в ходе телефонного разговора. По их словам, это ставит их перед угрозой полного исключения Европейского союза (ЕС) из переговорного процесса по Украине. Также отмечается, что их «обеспокоили» заявления главы Пентагона Пита Хегсета в ходе заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву, где США не объявили о новых военных поставках.

Ранее журнал Politico сообщал, что разговор Трампа с Путиным «напугал» главу МИД ФРГ Анналену Бербок и ряд других крупных европейских политиков. О подобной реакции также пишет и журнал The Economist со ссылкой на свои источники. По словам собеседников, разговор глав государств «омрачил» украинских и европейских чиновников, так как их даже не предупредили о факте звонка.