«Сидите и помалкивайте». Трамп поговорил с Путиным об Украине, не предупредив Европу. Чем на это ответят союзники США?

Politico: Разговор Путина с Трампом напугал Бербок и европейских чиновников

Состоявшийся 12 февраля телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным «напугал» главу МИД ФРГ Анналену Бербок и ряд других крупных европейских политиков. Об этом сообщает журнал Politico.

По данным издания, чиновники Европейского союза (ЕС) «ошеломлены» фактом разговора, так как это ставит под вопрос всю их стратегию максимальной военной и экономической помощи Украине. Кроме того, они опасаются, что Москва и Вашингтон договорятся обо всем без участия Брюсселя.

Мир может быть достигнут только вместе. А это значит: с Украиной и с европейцами. Мы должны пройти этот путь вместе, чтобы мир вернулся в Европу Анналена Бербок Глава МИД ФРГ

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Европу не предупредили о разговоре Путина и Трампа

О подобной реакции также пишет и журнал The Economist со ссылкой на свои источники. По словам собеседников, разговор президентов России и США «омрачил» украинских и европейских чиновников, так как их даже не предупредили о факте звонка.

Президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники опасались, что Америка их бросит. Их страх усилился 12 февраля, когда господин Трамп поговорил по телефону с Путиным, не согласовав заранее детали с Украиной The Economist

Авторы материала указали, что многие в Брюсселе испытывают «страх и ужас». Об этом также пишет агентство Bloomberg.

В частности, один из европейских чиновников назвал поступок Трампа «продажным». По его словам, ЕС беспокоится, что 47-й президент Соединенных Штатов уступит России по всем ключевым пунктам конфликта на Украине, не получив ничего взамен.

Премьер Польши Туск попросил Трампа обратить внимание на Украину и Евросоюз

Также телефонный разговор Трампа и Путина прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск. В частности, он предложил США, ЕС и Украине работать вместе над достижением мира в украинском конфликте.

Все, что нам нужно — это мир. Справедливый мир! Украина, Европа и Соединенные Штаты должны работать над этим вместе. Вместе! Дональд Туск Премьер-министр Польши

Публикация главы польского правительства в социальной сети X стала предметом критики. Как указал отставной разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер, европейские политики упустили шанс урегулировать конфликт на Украине еще в 2022 году, и намеренно не сделали этого из желания нанести «стратегическое поражение» России.

Сидите и помалкивайте. Пусть большие парни решают это Скотт Риттер Разведчик Корпуса морской пехоты США в отставке

Дональд Трамп и Дональд Туск Фото: White House / Globallookpress.com

Европа потеряла центральную роль в конфликте на Украине

Беседа Путина и Трампа также вызвала резкую реакцию со стороны Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. По итогам встречи глав МИД Франции, Германии, Польши, Италии, Испании, Великобритании и Украины она написала в соцсети X о центральной роли Европы в конфликте на Украине.

В любых переговорах Европа должна играть центральную роль Кая Каллас Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности

Таким образом, глава европейской дипломатии повторила свои тезисы, сказанные за день до разговора Путина и Трампа в интервью газете Corriere della Sera. По ее словам, «она не видит ни одного соглашения, в котором не участвовал бы Евросоюз».

Подобные заявления вызвали реакцию и со стороны России. Как отметил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Европа потеряла центральную роль в вопросе конфликта на Украине и ей необходимо смириться с этим.

Европа потеряла центральную роль, нанеся урон своей экономике, отвергая дешевые российские энергоресурсы и ограничивая свое политическое влияние зеркальным отражением того, что делают США. Теперь ваша роль — стоять в углу и смотреть Дмитрий Полянский Заместитель постпреда России при ООН

Европа боится, что Трамп заставит ее платить за восстановление Украины

По данным газеты Financial Times (FT) возмущение европейских политиков шагом Трампа имеет во многом реалистические и прагматические причины. В частности, несколько источников из Брюсселя выразили опасения, что США обяжут Евросоюз взять на себя экономическое восстановление Украины.

Нам не подойдет вариант, при котором США скажут, что согласовали прекращение огня, а все остальное на нас Европейский чиновник на правах анонимности Financial Times

При этом другой собеседник добавил, что для участия ЕС в мирных переговорах по Украине нужно установить внятную коммуникацию с Трампом. Однако у Брюсселя нет прямого контакта с его администрацией и европейские политики пытаются понять, кто из окружения президента имеет прямой доступ к украинскому вопросу.

В частности, наиболее вероятным визави рассматривается спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог.

Институты ЕС все еще пытаются найти нужного человека с прямым доступом к Трампу для переговоров Financial Times

В Европе решили усилить военную поддержку Киева

Также по данным FT, шесть европейских стран, в том числе Германия, Франция ​​и Великобритания, решили усилить поддержку Киева после телефонного разговора Путина с Трампом.

«В своем заявлении шесть европейских стран, заявили, что готовы "усилить нашу поддержку" Украины. Они добавили: "Мы хотим обсудить дальнейшие действия с нашими американскими союзниками (...) Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах"», — приводит издание итоговый текст заседания.

Дополнительно отмечается, что еще одним поводом к такому решению стала первая поездка в Европу нового шефа Пентагона Пита Хегсета. Во время заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине, глава американского оборонного ведомства публично отказался объявлять о новых поставках оружия Киеву и признал невозможным вступление страны в НАТО. США впервые не выступили председателем встречи в рамках этого формата.