Полянский раскрыл последствия разговора Путина и Трампа

Полянский: Европа потеряла центральную роль в вопросе конфликта на Украине

После телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина Европа потеряла центральную роль в вопросе конфликта на Украине. Об этом написал заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем аккаунте в социальной сети X.

«Европа потеряла центральную роль, нанеся урон своей экономике, отвергая дешевые российские энергоресурсы и ограничивая свое политическое влияние зеркальным отражением того, что делают США. Теперь ваша роль — стоять в углу и смотреть», — написал дипломат.

Таким образом Полянский прокомментировал реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас на разговор Путина и Трампа. Она заявила, что Европа должна играть «центральную роль» в потенциальном мирном урегулировании конфликта на Украине и подобные разговоры игнорируют Европейский союз (ЕС).

Ранее журнал Politico сообщал, что телефонный разговор Трампа с Путиным «напугал» главу МИД ФРГ Анналену Бербок, которая в свою очередь призвала не забывать Евросоюз и Украину в потенциальном мирном урегулировании. При этом сам американский лидер подчеркнул, что угрозы исключения Владимира Зеленского из возможных переговоров нет.