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09:30, 13 февраля 2025Мир

Разговор Путина с Трампом напугал Бербок

Бербок попросила не забывать ЕС и Украину из-за разговора Путина с Трампом
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным «напугал» главу МИД ФРГ Анналену Бербок, которая в свою очередь призвала не забывать Европейский союз (ЕС) и Украину в потенциальном мирном урегулировании. Об этом сообщает журнал Politico.

«Мир может быть достигнут только вместе. А это значит: с Украиной и с европейцами. Мы должны пройти этот путь вместе, чтобы мир вернулся в Европу», — сказала глава внешнеполитического ведомства.

При этом авторы материала напоминают, что сам Трамп подчеркнул, что угрозы исключения президента Украины Владимира Зеленского из возможных переговоров нет.

Ранее Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других. Американский лидер указал, что беседа глав государств была очень продуктивной.

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