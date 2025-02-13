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17:15, 13 февраля 2025Мир

Каллас раскрыла позицию ЕС по переговорам Путина и Трампа

Каллас: Европа поддержит Украину, если она не согласится со сделкой России и США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) поддержит Украину, если она не согласится со сделкой, которую ей предложат по итогам переговоров Россия и США. Об этом заявила Верховный представитель объединения по международным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает агентство Reuters.

«Очевидно, что любая сделка за нашей спиной не сработает. Любое соглашение также потребует участия Украины и Европы», — сказала дипломат, комментируя состоявшийся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

При этом Каллас добавила, что ее возмущает переговорная позиция американского лидера. По ее словам, США якобы предоставляют все запрашиваемое Россией и ничего не требуют взамен.

Ранее журнал Politico сообщал, что состоявшийся 12 февраля телефонный разговор Трампа с Путиным «напугал» главу МИД ФРГ Анналену Бербок и ряд других крупных европейских политиков. По данным издания, чиновники Евросоюза «ошеломлены» фактом разговора, так как это ставит под вопрос всю их стратегию максимальной военной и экономической помощи Украине. Кроме того, они опасаются, что Москва и Вашингтон договорятся обо всем без участия Брюсселя.

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