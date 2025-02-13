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10:48, 13 февраля 2025Мир

В ЕС испугались планов Трампа по Украине

FT: Европейские чиновники боятся, что Трамп заставит их платить за Украину
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Eric Thayer / Reuters

Европейские чиновники боятся, что президент США Дональд Трамп заставит их платить за восстановление Украины, хотя при этом они не будут допущены до процесса мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Нам не подойдет вариант, при котором США скажут, что согласовали прекращение огня, а все остальное на нас», — приводит издание слова одного из источников.

При этом авторы материала уточняют, что, по словам европейских представителей, они до сих пор не нашли такого человека, который смог бы вести диалог с Трампом от лица всего сообщества.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что разговор Путина и Трампа создает впечатление, что мирные переговоры об урегулировании конфликта на Украине уже начались. При этом генсек Североатлантического альянса указал, что он «абсолютно поддерживает» идею мирного урегулирования на Украине.

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