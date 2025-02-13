В НАТО отреагировали на разговор Путина и Трампа

Рютте: Разговор Путина и Трампа создает впечатление начала мирных переговоров

Разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа создает впечатление, что мирные переговоры об урегулировании конфликта на Украине уже начались. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает агентство Reuters.

«Это очевидно создает такое впечатление. Это был удачный телефонный разговор. Мы все хотим мира на Украине», — рассказал руководитель военного блока.

При этом генсек Североатлантического альянса указал, что он «абсолютно поддерживает» идею мирного урегулирования на Украине. Однако он подчеркнул, что данный процесс не должен исключать участия самой Украины.

Ранее журнал Politico сообщал, что телефонный разговор Трампа с Путиным «напугал» главу МИД ФРГ Анналену Бербок. В частности, ее напугал тот факт, что контакты глав двух государств могут исключить Европейский союз из процесса мирного урегулирования. При этом сам американский лидер подчеркнул, что угрозы исключения Владимира Зеленского из возможных переговоров нет.