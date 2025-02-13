В Европе решили усилить поддержку Киева после разговора Путина и Трампа

FT: Страны Европы решили усилить поддержку Киева после разговора Путина и Трампа

Шесть европейских стран, в том числе Германия, Франция ​​и Великобритания, решили усилить поддержку Киева после телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Мы хотим обсудить дальнейшие действия с нашими американскими союзниками... Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах», — говорится в заявлении государств.

Европейские страны также подчеркнули, что они привержены «независимости, суверенитету и территориальной целостности» Украины.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону. Переговоры лидеров России и США длились полтора часа. Путин согласился с Трампом в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто посредством переговоров. Российский лидер также выразил готовность принять должностных лиц из США в Москве и пригласил Трампа посетить российскую столицу.

Глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя разговор Путина и Трампа, назвала важным присутствие России за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Бербок, Западу «давно нужно было сделать шаг», чтобы начать обсуждение урегулирования украинского кризиса с президентом России.