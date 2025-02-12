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20:51, 12 февраля 2025Мир

МИД Германии отреагировал на разговор Трампа с Путиным

Бербок о разговоре Трампа и Путина: Важно, чтобы РФ была за столом переговоров
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Важно, чтобы Россия также присутствовала за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Таким образом глава МИД Германии Анналена Бербок отреагировала на прошедший телефонный разговор президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, передает Reuters.

«Важно, чтобы Европа была едина в отношении Украины, она должна быть готова к переговорам. Также очень важно, чтобы в обсуждении участвовала и Россия», — отметила дипломат.

По мнению Бербок, Западу «давно нужно было сделать шаг», чтобы начать обсуждение урегулирования украинского кризиса с Путиным.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером был очень продуктивным. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин пригласил Трампа посетить Москву.

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