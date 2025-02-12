МИД Германии отреагировал на разговор Трампа с Путиным

Бербок о разговоре Трампа и Путина: Важно, чтобы РФ была за столом переговоров

Важно, чтобы Россия также присутствовала за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Таким образом глава МИД Германии Анналена Бербок отреагировала на прошедший телефонный разговор президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, передает Reuters.

«Важно, чтобы Европа была едина в отношении Украины, она должна быть готова к переговорам. Также очень важно, чтобы в обсуждении участвовала и Россия», — отметила дипломат.

По мнению Бербок, Западу «давно нужно было сделать шаг», чтобы начать обсуждение урегулирования украинского кризиса с Путиным.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером был очень продуктивным. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин пригласил Трампа посетить Москву.

