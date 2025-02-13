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05:06, 13 февраля 2025Мир

Глава Пентагона высказался о конфликте Украине. Киев возмущен, Европа говорит о капитуляции, а в России видят прозрение США

Глава Пентагона Хегсет заявил о критическом моменте в конфликте на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: CNP / Globallookpress.com

В конфликте на Украине наступил критический момент. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет.

Мы находимся в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине

Пит Хегсетглава Пентагона

Министр обороны уточнил, что США выступают за завершение конфликта. Он подчеркнул, что цель администрации президента США Дональда Трампа на Украине — прекратить военный конфликт дипломатическими методами. По словам главы оборонного ведомства, Соединенные Штаты считают необходимым сохранение суверенной Украины.

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Хегсет считает нереалистичным членство Украины в НАТО и границы до 2014 года

США не рассматривают членство Украины в Североатлантическом альянсе как часть возможного мирного соглашения по урегулированию конфликта, сообщил Хегсет.

США не верят в то, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом дипломатического урегулирования конфликта

Пит Хегсетглава Пентагона

Министр также отметил, что возвращение Украины к границам 2014 года нереалистично, и власти страны должны принять этот факт. Он подчеркнул, что США не планируют направлять военных на территорию республики.

По словам министра оборон, Дональд Трамп рассчитывает на «скорое» мирное урегулирование российско-украинского конфликта. Он отметил, что после разрешения ситуации на Украине США закончат переоценку развертывания своих сил в мире.

Украине не понравились слова главы Пентагона

На Украине с недовольством восприняли слова главы Пентагона о членстве республики в НАТО, пишет газета Financial Times (FT).

Украинские чиновники также заявили, что будут работать над альтернативными договоренностями в сфере безопасности с европейскими союзниками.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь выразил мнение, что республика должна создать собственный аналог Организации Североатлантического договора. Он также указал, что Вашингтон должен предоставить Киеву гарантии безопасности, которые бы не зависели от Москвы.

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В России считают заявления Хегсета прозрением и констатацией фактов

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев назвал прозрением слова Пита Хегсета о нереалистичности возвращения Украины к границам до 2014 года.

Прозрение рано или поздно наступает, и это надо приветствовать

Леонид Ивлевдепутат Госдумы

В то же время, по его словам, необходимо убрать зашоренность и агрессивные устремления у европейцев-партнеров по НАТО в стремлении «воевать до последнего украинца».

Заявления американского министра прокомментировал и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его убеждению, Хегсет лишь констатировал факты. «Все прекрасно понимали, что включение Украины в НАТО будет означать эскалацию этого конфликта, это грозило глобальной войной. Америке это не надо», — объяснил парламентарий.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что высказывания шефа Пентагона о невозможности вступления Украины в НАТО и возврата границ 1991 года станут «холодным душем» для президента республики Владимира Зеленского.

Его оценки ситуации на поле боя, в том числе невозможности возврата к границам 2014 года (не говоря уже о границах 1991 года) и призрачных перспектив вступления Украины в НАТО, достаточно реалистичны

Леонид Слуцкий депутат Госдумы

Слуцкий считает, что риторика Вашингтона о достижении устойчивого мира «внушает осторожный оптимизм», однако вопрос заключается в условиях и деталях, которые согласуют стороны.

В НАТО сочли слова шефа Пентагона принуждением Киева к капитуляции

Некоторые представители стран НАТО увидели в словах шефа Пентагона Пита Хегсета о членстве Украины в альянсе принуждение Киева к капитуляции, пишет издание Euractiv. Как считает часть европейских дипломатов, об этом свидетельствуют и другие изменения в риторике Вашингтона.

Один европейский дипломат из НАТО назвал изменение политики [США] чем-то сродни принуждению Украины к «превентивной капитуляции»

Euractiv

Некоторые источники издания отметили, что «неприятно удивлены» подобными заявлениями, звучащими из Соединенных Штатов еще до начала переговоров.

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