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17:57, 12 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление главы Пентагона о требованиях Украины

Депутат Чепа: Глава Пентагона констатировал факты в словах будущем Украины
Кирилл Садовский
Кирилл Садовский (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В своем заявлении о будущем Украины вне НАТО и без возврата к границам 2014 года глава Пентагона Пит Хегсет лишь констатировал факты, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. На слова американского министра обороны о требованиях Киева депутат ответил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что власти должны принять тот факт, что возвращение Украины к границам 2014 года нереалистично. Кроме того, глава оборонного ведомства подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа не видит вступление Украины в НАТО частью мирного плана по урегулированию конфликта.

«Глава Пентагона подчеркнул, что включать Украину в состав НАТО они не будут, хотя раньше они говорили уклончиво и предлагали Киеву биться до последнего украинца. При этом все прекрасно понимали, что включение Украины в НАТО будет означать эскалацию этого конфликта, это грозило глобальной войной. Америке это не надо», — объяснил Чепа.

Идея возврата к границам 2014 года — понятно, это тоже абсурд, Россия на это не согласится. Это просто констатация факта, что дальнейших «игр» будет больше не будет, и в условиях мирного соглашения будут учтены эти постулаты

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

11 февраля сообщалось, что Хегсет, скорее всего, не будет объявлять о новых пакетах военной помощи Украине во время своей первой зарубежной поездки. При этом предполагалось, что он обозначит необходимость скорого начала мирных переговоров.

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