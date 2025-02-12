В Пентагоне назвали нереалистичным требование Украины вернуться к границам 2014 года

Глава Пентагона Хегсет: Возвращение Украины к границам 2014 года нереалистично

Возвращение Украины к границам 2014 года нереалистично, и власти страны должны принять этот факт. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает агентство Reuters.

«США считают, что возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично», — сказал шеф Пентагона.

Также глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа не видит вступление Украины в НАТО частью мирного плана по урегулированию конфликта.

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщало, что новый глава Пентагона Хегсет, скорее всего, не будет объявлять о новых пакетах военной помощи Украине во время своей первой зарубежной поездки. При этом предполагалось, что он обозначит необходимость скорого начала мирных переговоров.