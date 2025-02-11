На Западе обозначили позицию главы Пентагона по помощи Украине

AP: Глава Пентагона Хегсет не будет объявлять о помощи Украине

Новый глава Пентагона Пит Хегсет, скорее всего, не будет объявлять о новых пакетах военной помощи Украине во время своей первой зарубежной поездки. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Хегсет не собирается делать никаких заявлений о новом оружии для Украины. Он не собирается встречаться один на один со своими коллегами из Украины, а, скорее, в "режиме слушания" на встрече, а также на встрече министров обороны НАТО в четверг, 12 февраля», — приводит агентство слова источника.

При этом предполагается, что американская сторона объявит о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине и необходимости стран Европейского союза (ЕС) взять на себя больше ответственности за военную поддержку Киева.

Ранее AP сообщало, что с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности могут встретиться старшие советники американского лидера Дональда Трампа, включая его спецпосланника по Украине Кита Келлога, государственного секретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. При этом вопрос присутствия последних двух остается не до конца ясным.