На Западе раскрыли состав американской делегации для встречи с Зеленским

AP: С Зеленским в Мюнхене могут встретиться Келлог, Рубио и Джей Ди Вэнс

С президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности могут встретиться старшие советники американского лидера Дональда Трампа, включая его спецпосланника по Украине Кита Келлога, государственного секретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, специальный посланник Трампа по Украине и России, сообщил Associated Press, что Белый дом прорабатывает детали долгожданных переговоров во время ежегодного саммита для обсуждения вопросов международной безопасности», — приводит агентство слова спецпредставителя.

На данный момент остается неясным вопрос присутствия Джей Ди Вэнса и Рубио, которые, в отличие от Келлога, занимают более критичную позицию в отношении поставок оружия Украине. Предполагается, что они также могут принять участие в переговорах с Зеленским.

Ранее стало известно, что генерал Келлог намерен обнародовать свои варианты завершения конфликта на Украине. По данным агентства Bloomberg, спецпосланник планирует представить свой план Трампу в ближайшие недели. Перед этим он намерен получить информацию от западных партнеров США во время визитов в Киев и другие европейские столицы.