Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:23, 11 февраля 2025Мир

На Западе раскрыли состав американской делегации для встречи с Зеленским

AP: С Зеленским в Мюнхене могут встретиться Келлог, Рубио и Джей Ди Вэнс
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

С президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности могут встретиться старшие советники американского лидера Дональда Трампа, включая его спецпосланника по Украине Кита Келлога, государственного секретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, специальный посланник Трампа по Украине и России, сообщил Associated Press, что Белый дом прорабатывает детали долгожданных переговоров во время ежегодного саммита для обсуждения вопросов международной безопасности», — приводит агентство слова спецпредставителя.

На данный момент остается неясным вопрос присутствия Джей Ди Вэнса и Рубио, которые, в отличие от Келлога, занимают более критичную позицию в отношении поставок оружия Украине. Предполагается, что они также могут принять участие в переговорах с Зеленским.

Ранее стало известно, что генерал Келлог намерен обнародовать свои варианты завершения конфликта на Украине. По данным агентства Bloomberg, спецпосланник планирует представить свой план Трампу в ближайшие недели. Перед этим он намерен получить информацию от западных партнеров США во время визитов в Киев и другие европейские столицы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о срыве масштабного наступления Украины на Белгородскую область

      Маск отреагировал на слова Зеленского об отмене выборов на Украине

      Жена Галустяна показала фигуру в купальнике

      В Эстонии житель возмутился отключению страны от БРЭЛЛ

      На льготы российским фермерам перестало хватать денег

      Россиянка побывала в Мексике и описала местных девушек фразой «русский парень не потянет»

      Звезда реалити-шоу рассказал о переменах в жизни после сердечного приступа

      ОАК создаст системы запуска ударных БПЛА с самолетов

      Глава атакованного дронами региона России рассказал о ситуации на загоревшемся предприятии

      Украинские дроны массово атаковали Саратовскую область. Загорелся нефтеперерабатывающий завод

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше