В США заявили о скором обнародовании вариантов решения конфликта на Украине

Bloomberg: Келлог представит Трампу план по Украине в ближайшие недели

Посланник президента США Дональда Трампа по Украине и России, генерал в отставке Кит Келлог намерен обнародовать свои варианты завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, Келлог планирует представить свой план Трампу в ближайшие недели. Перед этим он намерен получить информацию от западных партнеров США во время визитов в Киев и другие европейские столицы. При этом отмечается, что в рамках европейского турне спецпредставитель Трампа не планирует посещать Москву.

Ожидается, что предложения Келлога помогут подготовить почву для проведения прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как сообщалось ранее, план Трампа по урегулированию на Украине не готов и не будет представлен на текущей неделе ни в Брюсселе на министерской встрече, ни на Мюнхенской конференции по безопасности. По данным газеты The Telegraph, это сделано для того, чтобы учесть мнение стран Европейского союза (ЕС).