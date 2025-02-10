Причину остановки работы над мирным планом Трампа по Украине раскрыли

Telegraph: США остановили разработку плана по Украине для учета мнения ЕС

Власти США приостановили разработку мирного плана по Украине, чтобы учесть мнение стран Европейского союза (ЕС). Такую причину раскрыло издание The Telegraph.

«Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку своего мирного плана по Украине, чтобы дать Европе место за столом переговоров», — указано в сообщении.

Отмечается, что спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог пообещал провести переговоры со всеми союзниками по НАТО до завершения работы над планом. Он также заверил европейских партнеров в том, что Вашингтон намерен укрепить позиции Киева до начала переговоров с Россией.

Ранее сообщалось, что план Трампа по урегулированию на Украине не готов и не будет представлен на текущей неделе ни в Брюсселе на министерской встрече, ни на Мюнхенской конференции по безопасности.