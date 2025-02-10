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23:35, 10 февраля 2025Мир

Причину остановки работы над мирным планом Трампа по Украине раскрыли

Telegraph: США остановили разработку плана по Украине для учета мнения ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anna Rose Layden / Consolidated News Photos / Global Look Press

Власти США приостановили разработку мирного плана по Украине, чтобы учесть мнение стран Европейского союза (ЕС). Такую причину раскрыло издание The Telegraph.

«Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку своего мирного плана по Украине, чтобы дать Европе место за столом переговоров», — указано в сообщении.

Отмечается, что спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог пообещал провести переговоры со всеми союзниками по НАТО до завершения работы над планом. Он также заверил европейских партнеров в том, что Вашингтон намерен укрепить позиции Киева до начала переговоров с Россией.

Ранее сообщалось, что план Трампа по урегулированию на Украине не готов и не будет представлен на текущей неделе ни в Брюсселе на министерской встрече, ни на Мюнхенской конференции по безопасности.

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