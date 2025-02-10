Стало известно о неготовности плана Трампа по урегулированию на Украине

ANSA: План Трампа по Украине не готов и не будет представлен на текущей неделе

План президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине не готов и не будет представлен на текущей неделе ни в Брюсселе на министерской встрече, ни на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в НАТО.

«[Спецпредставитель Трампа по Украине] генерал Кит Келлог приедет в штаб-квартиру НАТО во второй половине февраля для проведения ряда встреч, и только тогда план станет зрелым», — приводит агентство слова высокопоставленного дипломата альянса, пожелавшего остаться анонимным.

По словам источника, Трамп — единственный, кто может повлиять на президента России Владимира Путина. «Хорошо, что они общаются друг с другом, но без Европы соглашения быть не может», — добавил он.

Ранее стало известно, что Келлог заявил союзникам Вашингтона о намерении в скором времени представить Трампу планы по урегулированию конфликта на Украине. Уточняется, что на одной из встреч спецпредставитель сказал, что планирует встретиться и скоординировать действия с официальными лицами из каждой страны НАТО.