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14:57, 10 февраля 2025Мир

Спецпредставитель США по Украине представит Трампу планы по урегулированию конфликта

Semafor: Келлог намерен представить Трампу планы по урегулированию на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / AP

Спецпредставитель США по отношениям между Россией и Украиной Кит Келлог заявил союзникам Вашингтона, что намерен представить американскому лидеру Дональду Трампу планы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на трех западных чиновников, знакомых с ходом переговоров.

«В Вашингтоне ходят слухи, что администрация вскоре представит план [по Украине], хотя Келлог опроверг сообщения о намерении сделать это на Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе», — говорится в материале.

Как отмечает портал, на одной из встреч спецпредставитель сказал, что намерен встретиться и скоординировать действия с официальными лицами из каждой страны НАТО. Утверждается, что Трамп подтвердил информацию о разговоре с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа. По его словам, он уже комментировал данный вопрос.

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