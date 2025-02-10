Спецпредставитель США по Украине представит Трампу планы по урегулированию конфликта

Semafor: Келлог намерен представить Трампу планы по урегулированию на Украине

Спецпредставитель США по отношениям между Россией и Украиной Кит Келлог заявил союзникам Вашингтона, что намерен представить американскому лидеру Дональду Трампу планы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на трех западных чиновников, знакомых с ходом переговоров.

«В Вашингтоне ходят слухи, что администрация вскоре представит план [по Украине], хотя Келлог опроверг сообщения о намерении сделать это на Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе», — говорится в материале.

Как отмечает портал, на одной из встреч спецпредставитель сказал, что намерен встретиться и скоординировать действия с официальными лицами из каждой страны НАТО. Утверждается, что Трамп подтвердил информацию о разговоре с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа. По его словам, он уже комментировал данный вопрос.