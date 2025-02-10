В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Трампа

Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о разговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о телефонном разговоре главы государства Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я вчера сделал заявление на этот счет, и ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — отметил представитель Кремля.

9 февраля Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. При этом американский лидер отказался отвечать на вопрос о том, сколько длились переговоры. По словам Трампа, в ходе разговора с российским лидером республиканец назвал своего предшественника Джо Байдена полным позором для США.

После этого Дмитрий Песков заявил, что коммуникации с США идут по разным каналам и на фоне их множественности пресс-секретарь президента может чего-то не знать. Он отказался подтверждать или опровергать сообщения о разговоре двух лидеров.