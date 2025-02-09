Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным

NYP: Трамп заявил, что поговорил по телефону с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже переговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в беседе с New York Post (NYP).

На вопрос о том, сколько общались Путин и Трамп, президент Соединенных Штатов ответил: «Я лучше промолчу».

Ранее Трамп допустил личную встречу с главой России. Он отметил, что по-прежнему намерен провести переговоры с Путиным, подчеркнув, что украинскому конфликту необходимо положить конец.

Президент Соединенных Штатов также планирует побеседовать с украинским лидером Владимиром Зеленским. Встреча политиков состоится на следующей неделе.