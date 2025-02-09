В Кремле прокомментировали слова Трампа о разговоре с Путиным

Песков не подтвердил и не опроверг слова Трампа о разговоре с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не опроверг и не подтвердил слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что он провел разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Что я могу сказать по этой новости: по мере того как администрация США разворачивает свою работу, появляется много разных коммуникаций. И они в том числе ведутся по разным каналам. Конечно, на фоне их множественности я лично могу чего-то не знать и быть не в курсе чего-либо. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — отметил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что уже переговорил по телефону с Путиным. На вопрос о том, сколько они общались, американский лидер отказался отвечать. Также в ходе разговора с российским лидером глава Белого дома в очередной раз оскорбил своего предшественника, демократа Джо Байдена, назвав его полным позором для США.