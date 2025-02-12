Украине не понравились слова главы Пентагона о перспективах членства в НАТО

FT: На Украине с недовольством восприняли слова Хегсета о членстве в НАТО

На Украине с недовольством восприняли слова главы Пентагона Пита Хегсета о членстве республики в НАТО, пишет газета Financial Times (FT).

Хегсет ранее заявил, что США не рассматривают членство Украины в Североатлантическом альянсе как часть возможного мирного соглашения по урегулированию конфликта. Он также указал, что Вашингтон не станет размещать американские войска на территории страны. Кроме того, шеф Пентагона призвал украинские власти принять тот факт, что возвращение к границам 2014 года нереалистично.

Киеву не понравилась такая позиция, отмечает FT. Украинские чиновники также заявили, что будут работать над альтернативными договоренностями в сфере безопасности с европейскими союзниками.

Слова шефа Пентагона прокомментировал и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его убеждению, Хегсет лишь констатировал факты. «Все прекрасно понимали, что включение Украины в НАТО будет означать эскалацию этого конфликта, это грозило глобальной войной. Америке это не надо», — объяснил парламентарий.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский считает, что республика должна создать собственный аналог Организации Североатлантического договора. Он также указал, что Вашингтон должен предоставить Киеву гарантии безопасности, которые бы не зависели от Москвы.