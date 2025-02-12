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16:51, 12 февраля 2025Мир

В Пентагоне раскрыли позицию США о членстве Украины в НАТО

Шеф Пентагона Хегсет: США не рассматривают членство Украины в НАТО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

США не рассматривают членство Украины в Североатлантическом альянсе как часть возможного мирного соглашения по урегулированию конфликта. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, его слова передает Reuters.

«США не верят в то, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом дипломатического урегулирования конфликта», — отметил глава оборонного ведомства.

Кроме того, Хегсет подчеркнул, что в рамках возможных гарантий безопасности Вашингтон не будет размещать американские войска на территории Украины. Он также добавил, что в украинском кризисе наступил «критический этап».

Ранее Хегсет заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года нереалистично и власти страны должны принять этот факт.

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