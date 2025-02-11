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19:13, 11 февраля 2025Мир

Шеф Пентагона высказался об отправке военных на Украину

Шеф Пентагона Хегсет: США не планируют направлять военных на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

США не планируют направлять военных на Украину. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, сообщает РИА Новости.

«Мы не отправим военных на Украину», — сказал он.

По словам министра обороны США, американский лидер Дональд Трамп рассчитывает на «скорое» мирное урегулирование российско-украинского конфликта. Он отметил, что после разрешения ситуации на Украине США закончат переоценку развертывания своих сил в мире.

Ранее Хегсет заявил, что США должны обеспечить безопасность Израиля. Он также отметил, что Вашингтон занимается разрешением украинского конфликта.

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