Шеф Пентагона высказался об отправке военных на Украину

Шеф Пентагона Хегсет: США не планируют направлять военных на Украину

США не планируют направлять военных на Украину. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, сообщает РИА Новости.

«Мы не отправим военных на Украину», — сказал он.

По словам министра обороны США, американский лидер Дональд Трамп рассчитывает на «скорое» мирное урегулирование российско-украинского конфликта. Он отметил, что после разрешения ситуации на Украине США закончат переоценку развертывания своих сил в мире.

Ранее Хегсет заявил, что США должны обеспечить безопасность Израиля. Он также отметил, что Вашингтон занимается разрешением украинского конфликта.