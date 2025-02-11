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18:58, 11 февраля 2025Мир

Глава Пентагона раскрыл планы Трампа по Украине

Глава Пентагона Хегсет: Трамп намерен заключить скорую мирную сделку по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Kubitza / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп намерен заключить мирную сделку по конфликту на Украине как можно скорее. О планах американского лидера заявил глава Пентагона Пит Хегсет, его слова приводит Reuters.

«США должны обеспечить безопасность Израиля, а также мирное разрешение украинского конфликта (...). Надеюсь, что со скорой мирной сделкой по Украине, достижению которой привержен президент Трамп, мы сможем завершить оценку развертывания американских сил в мире», — отметил глава оборонного ведомства.

Ранее Хегсет заявил, что США не планируют направлять военных на Украину.

11 февраля Трамп заявил о серьезном прогрессе в урегулировании украинского кризиса. Американский лидер уточнил, что прогресс был достигнут за прошедшую неделю.

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