Глава Пентагона раскрыл планы Трампа по Украине

Глава Пентагона Хегсет: Трамп намерен заключить скорую мирную сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп намерен заключить мирную сделку по конфликту на Украине как можно скорее. О планах американского лидера заявил глава Пентагона Пит Хегсет, его слова приводит Reuters.

«США должны обеспечить безопасность Израиля, а также мирное разрешение украинского конфликта (...). Надеюсь, что со скорой мирной сделкой по Украине, достижению которой привержен президент Трамп, мы сможем завершить оценку развертывания американских сил в мире», — отметил глава оборонного ведомства.

Ранее Хегсет заявил, что США не планируют направлять военных на Украину.

11 февраля Трамп заявил о серьезном прогрессе в урегулировании украинского кризиса. Американский лидер уточнил, что прогресс был достигнут за прошедшую неделю.