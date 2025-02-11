Трамп: В урегулировании конфликта на Украине достигнут огромный прогресс

Президент США Дональд Трамп заявил о серьезном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер уточнил, что прогресс был достигнут за прошедшую неделю. «Мы имеем дело с Россией, мы имеем дело с Украиной. Думаю, что-то будет», — подчеркнул он.

Как сообщил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц, власти США ведут много разговоров, в том числе деликатных, с российскими властями. При этом чиновник не подтвердил и не опроверг сообщения о том, состоялся ли телефонный разговор между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что план Дональда Трампа по урегулированию на Украине не готов и не будет представлен на текущей неделе ни в Брюсселе на министерской встрече, ни на Мюнхенской конференции по безопасности. По данным The Independent, Вашингтон приостановил разработку мирного плана, чтобы учесть мнение стран Европейского союза (ЕС).