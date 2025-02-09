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20:52, 9 февраля 2025Мир

Белый дом заявил о деликатных разговорах с Россией

Советник президента США Уолц: С Россией ведутся деликатные разговоры
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Власти США ведут много разговоров, в том числе деликатных, с российскими властями. Об этом сообщил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц, передает ТАСС.

При этом чиновник не подтвердил и не опроверг сообщения о том, состоялся ли телефонный разговор между главой Белого дома Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. «Я не буду говорить об этом раньше президента. Безусловно, ведется много деликатных переговоров», — сказал он.

Уолтц добавил, что Трамп желает добиться урегулирования конфликта на Украине, для этого он готов «облагать налогами, вводить тарифы и санкции». По его словам, на будущей неделе в Европу отправятся госсекретарь США, глава Пентагона, вице-президент и спецпосланник по России и Украине.

Представители Соединенных Штатов будут обсуждать детали урегулирования, что означает, что обе стороны конфликта «надо будет посадить за стол переговоров», заключил советник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, если Европа и США не бросят Киев.

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