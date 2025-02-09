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18:10, 9 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным при одном условии

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным при поддержке Запада
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, если Европа и США не бросят Киев. Об этом он заявил в интервью каналу ITV News.

По словам Зеленского, завершение российско-украинского конфликта в 2025 году возможно. Он добавил, что быстрого разрешения ситуации хочет и президент США Дональд Трамп.

Украинский лидер отметил, что готов к любому формату переговоров при одном условии — при поддержке США и Европы. Он отметил, что Киеву важно, чтобы Запад не бросил их. Согласно Зеленскому, гарантии безопасности от Запада успокоят украинцев и убедят их в том, что после проведения переговоров Россия снова не окажется на территории их страны.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украине нужна будет помощь Европы и США не только в обеспечении армии, но и в восстановлении экономики после завершения конфликта. «Это не так много», — оценил свои требования он.

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар заявлял, что нельзя исключать возможности проведения разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что мир должен быть «не за счет Киева», а по формуле «мир посредством силы».

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