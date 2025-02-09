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09:54, 9 февраля 2025Бывший СССР

На Украине допустили разговор Путина и Зеленского

Посол Боднар: Нельзя исключать возможности разговора Путина и Зеленского
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Нельзя исключать возможности проведения разговора президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение выразил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью телеканалу TVN 24.

«Этого нельзя исключать», — так посол ответил на вопрос о возможности разговора между лидерами России и Украины.

По словам Боднара, Зеленский готов к переговорам для достижения мирного соглашения. При этом он подчеркнул, что мир должен быть «не за счет Киева», а по формуле «мир посредством силы».

6 февраля Зеленский заявил, что готов к переговорам при условии понимания, чем конфликт закончится для Украины. Он добавил, что страны Европейского союза (ЕС) и США считают, что дипломатия невозможна без участия России и Путина.

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