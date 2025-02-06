Зеленский заявил о готовности к переговорам

Зеленский: Украина готова к переговорам при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам при условии понимания, чем конфликт закончится для республики. Его слова передает УНИАН.

«Я готов к переговорам, если у нас будет понимание, чем закончится эта война для нас, нет никаких проблем», — заявил Зеленский.

Он добавил, что страны Евросоюза и США считают, что дипломатия невозможна без участия России и президента Владимира Путина.

Ранее Зеленский признался, что не хотел бы даже думать о том, что будет с Украиной в случае прекращения поддержки со стороны США. По словам украинского лидера, без американской помощи Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет обрушение фронта.