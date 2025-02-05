Зеленский допустил обрушение фронта для ВСУ без поддержки США

Зеленский о возможной остановке поддержки США: Это точно ударит по нашей мощи

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не хотел бы даже думать о том, что будет с Украиной в случае прекращения поддержки со стороны США. Заявление прозвучало в беседе с агентством УНИАН.

По словам украинского лидера, без американской помощи Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет обрушение фронта.

«Это точно ударит по нашей мощи. Удержим ли мы [фронт], я не уверен», — подчеркнул он.

Между тем, Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за продолжающуюся поддержку, однако подчеркнул, что обсуждать новые пакеты помощи сейчас еще преждевременно. Кроме того, он выразил надежду на возможность «встреч и звонков» с командой президента США Дональда Трампа.

Ранее глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак провел переговоры с советником лидера США Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем