Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:35, 5 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский допустил обрушение фронта для ВСУ без поддержки США

Зеленский о возможной остановке поддержки США: Это точно ударит по нашей мощи
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не хотел бы даже думать о том, что будет с Украиной в случае прекращения поддержки со стороны США. Заявление прозвучало в беседе с агентством УНИАН.

По словам украинского лидера, без американской помощи Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет обрушение фронта.

«Это точно ударит по нашей мощи. Удержим ли мы [фронт], я не уверен», — подчеркнул он.

Между тем, Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за продолжающуюся поддержку, однако подчеркнул, что обсуждать новые пакеты помощи сейчас еще преждевременно. Кроме того, он выразил надежду на возможность «встреч и звонков» с командой президента США Дональда Трампа.

Ранее глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак провел переговоры с советником лидера США Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего мэра Самары убили вместе с женой, а тела законсервировали в бочках. Подозреваемой оказалась внучка жертв

      Трамп запретит трансгендерам соревноваться в женском спорте

      Ведомство Маска прекратит финансирование ряда СМИ

      Россию сочли готовой к более интенсивным переговорам с США по Украине

      На Украине одобрили санкции против «теневого флота» России

      Зеленский допустил обрушение фронта для ВСУ без поддержки США

      Захарова высмеяла слова главы МИД Британии об отношениях с Украиной

      Украинский пленный рассказал об отправке в бой после недельного обучения

      Хоккеист «Ак Барса» оценил задержание полицией десятилетнего фаната из-за брошенной кепки

      Ирландский журналист придумал викторину о России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше